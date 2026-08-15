İnegöl'de Jandarmadan Huzur ve Güven Uygulaması

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince sorumluluk bölgesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, araçlar ve sürücüler denetlendi. Evrak ve diğer eksiklikleri tespit edilen sürücülere idari işlem uygulandı.

Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan bazı zanlılar yakalandı.

Kontroller sırasında tespit edilen suç unsurlarına da jandarma ekiplerince el konuldu.

Kaynak: AA