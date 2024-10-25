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Bursa'da İş Ortaklığı Cinayeti: 18 Yıl Hapis Cezası

Bursa'da İş Ortaklığı Cinayeti: 18 Yıl Hapis Cezası
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Bursa'da iş ortağı Bülent Karakuş'u öldüren Ertuğrul Erdoğan, mahkemece 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İlk duruşmada olay anını hatırlamadığını söyleyen Erdoğan, ruhsatsız silah ile 7 el ateş edip kabzayla vurduğunu kabul etti.

BURSA'da iş ortağı Bülent Karakuş'u (43) 7 kurşunla öldürüp, silah kabzası ile başına defalarca vuran Ertuğrul Erdoğan (23), ilk duruşmada, "Yüzüne parçaladığını ve silahın kabzası ile vurduğumu hatırlamıyorum. Bu olay sonrası hayatım karardı. Normalde karıncayı bile incitmem" dedi. Müebbet hapis istemi ile tutuklu yargılanan Erdoğan, 'haksız tahrik' indirimi ile 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2023'ün Eylül ayında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde meydana geldi. Bursa'da yaşayan ve emlakçılık işiyle uğraşan Ertuğrul Erdoğan, iddiaya göre; 2022 yılından beri ortak iş yaptığı gazino işletmecisi de olan Bülent Karakuş ile Çamlıca Parkı'nda buluştu. Alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olan taraflar, iddiaya göre tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Ertuğrul Erdoğan, ruhsatsız tabancası ile Bülent Karakuş'a 7 el ateş etti ardından silahın kabzası ile yüzüne defalarca vurdu. Bülent Karakuş hayatını kaybetti, olayın ardından üstünü değiştirmek için eve giden Ertuğrul Erdoğan, daha sonra polise teslim oldu. İşlemleri sonrası şüpheli tutuklandı.

'KENDİMİ KAYBETTİM'

Ertuğrul Erdoğan hakkında 'Kasten öldürme' suçundan Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis istemi ile dava açıldı. İlk duruşmada, cinayeti işlediğini kabul eden Ertuğrul Erdoğan, "Bülent ile 2022 yılından beri ortak işler yapıyorduk. Yaptığımız işlerde sürekli bana para konusunda baskı yaparak tehdit ediyordu. Artık kendisinden korkuyordum. Aramızdaki sorunu çözmek için olay günü parkta buluştuk. Otomobilinden inip, bana ve aileme küfürler etti. Tekrar aracına bindiğinde, yanında silah olduğunu bildiğim için korkup, kendimi korumak amacıyla ona 7 el ateş ettim. Kendimi kaybettim. Yüzüne parçaladığını ve silahın kabzası ile vurduğumu hatırlamıyorum. Benim hiçbir suç kaydım yok. Bu olay sonrası hayatım karardı. Genç yaşta cezaevine düştüm. Vicdan azabı çekiyorum. Normalde karıncayı bile incitmem. Yalvarıyorum beraatime karar verin. Bunları yaşayacak biri değilim" dedi.

'BAŞIMA BİR ŞEY GELİR DİYE VİDEO ÇEKTİM'

Mahkemede tanık olarak dinlenen Yiğitcan K. de "Ertuğrul, çocukluk arkadaşım olur. Bana buluştuğumuzda bir arkadaşı ile görüşeceğini söyledi. Olay yerine birlikte gittik. Arabadan inen biri arkadaşıma küfürler etti. Ertuğrul da silahı ile ona ateş etti. Ardından tabancanın kabzasıyla yere düşen Bülent'in kafasına vurdu. O an benim de başıma bir şey gelir düşüncesi ile videoya çektim" diye konuştu.

Bülent Karakuş'un ağabeyi Nail Karakuş sanıktan şikayetçi olurken; mahkeme heyeti, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak Ertuğrul Erdoğan'ı 'Kasten öldürmek' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Erdoğan'a ayrıca ele geçirilen 3 ruhsatsız tabanca nedeniyle 6 yıl hapis ile 12 bin TL para cezası verildi.

Haber-Kamera: Denizhan KARAHANCI/BURSA, .

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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