İş Ortağı Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 iş ortağı arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, geri dönüşüm üzerine çalışan Emre G. (31) ile Berkan O. (30) arasında iş meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Emre G, baltayla Berkan O'ya vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Berkan O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından Emre G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Berkan O'nun cesedi incelemelerin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA