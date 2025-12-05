Bursa'da iskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5 katlı binada çalıştığı sırada iskeleden beton zemine düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Osmaniye Mahallesi 1. Güler Sokağı'ndaki bir binanın 5'inci katına kurulu iskelede dış cephe kaplaması yaptığı öğrenilen inşaat işçisi Özgür Demir (26) henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Demir, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.