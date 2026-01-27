Haberler

Bursa'da inşaat alanında beton dökümü sırasında göçük; 1 ölü

Bursa'nın Kestel ilçesinde inşaat alanında beton dökümü sırasında meydana gelen çökme sonucu bir kalıp işçisi hayatını kaybetti. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BURSA'nın Kestel ilçesinde inşaat alanında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Göçük altında kalan kalıp işçisi, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Gözede Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki sanayi bölgesinde meydana geldi. İnşaat alanında perde duvarın beton dökümü sırasında çökme oldu. İsmi öğrenilemeyen kalıp işçisi, göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde göçük altında kalan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçinin cenazesinin çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Haber: Yiğithan HÜYÜK/KESTEL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
