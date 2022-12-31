Bursa'da imam, namazda babasının geride bıraktığı engelli çocuğu ön safa aldı

Bursa'da bir camide görev yapan imamın, namaz sırasında cemaati rahatsız eder düşüncesiyle babasının geride bıraktığı engelli çocuğu ön safa aldırmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi'ndeki Kanberler Camisi'ne 7 Aralık'ta gelen bir kişi, akşam vaktinde engelli oğlunu geride bırakıp imamın arkasında namaza durdu.

Caminin imamı Osman Civelek'in sebebini sorması üzerine baba, oğlunun engelli olduğunu ifade etti. Civelek, engelli çocuktan kimsenin rahatsız olmayacağını belirterek ön safa getirmesini istedi.

Bunun üzerine baba, çocuğunu ön safa getirdikten sonra imam, cemaate namaz kıldırdı. Namazın ardından cami imamı, engelli çocukla sohbet etti.

Caminin güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntüleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

"Meğerse alkış yapıyormuş sevincinden, mutluluğundan"

Osman Civelek, AA muhabirine, babası arka safa bıraktığında çocuğun yanına birilerinin geleceğini zannettiğini ancak kimsenin gelmediğini söyledi.

Bu sırada babanın oğluna el salladığını gördüğünü aktaran Civelek, şöyle devam etti:

"Çocuğun hüzünlü bir ifadesi vardı. Babasına 'Çocuğu ön safa getirir misin' dedim. 'Engelli, hocam' dedi. 'Ne fark eder. Bizim yanımızda kalmasına engel değil, lütfen yanımıza getirir misin?' dedim. Sağ olsun bizi kırmadı babası getirdi. Onu getirirken cemaate döndüm, 'Aramızdaki tek günahsız bir insan varsa o da bu çocuk. Aramızda yer alması güzel olur. İnşallah onun hürmetine bu namazımız kabul olur' dedim. Namaza durduktan sonra arkadan sesler geliyordu. Namazımızı eda ettik, sonra çocuğumuzla ilgilendik. Babasıyla sohbet ettik. Akabinde merak ettik yani, o sesler neydi diye. Kamera kayıtlarına baktık ki çocuğumuz meğerse alkış yapıyormuş sevincinden, mutluluğundan. Çok sevindik yani onun o alkışları paha biçilemez. Mutlu olduk."

Civelek, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Engelli bireylerin toplumda olduğu gibi kabul görmesinin önemine dikkati çeken Civelek, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olarak gerek cami içinde gerek dışında güzel ahlakı halka anlatarak değil yaşayarak sunmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.