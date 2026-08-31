İnegöl'de İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Berat Ü. idaresindeki 16 AET 152 plakalı otomobil ile Aziz Emre Y. yönetimindeki 16 LC 792 plakalı otomobil Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, otomobillerde bulunan Arda Kaan T, Ayşenur Y, İsmail P, Mert İbrahim C, Mehmet G, Defne K. ve Ahmad Nour S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA