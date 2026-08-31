Haberler

İnegöl'de İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

İnegöl'de İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Berat Ü. idaresindeki 16 AET 152 plakalı otomobil ile Aziz Emre Y. yönetimindeki 16 LC 792 plakalı otomobil Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, otomobillerde bulunan Arda Kaan T, Ayşenur Y, İsmail P, Mert İbrahim C, Mehmet G, Defne K. ve Ahmad Nour S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı

Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'a saldırı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir bakanlık ve iki kurumda kritik atamalar
Kardeşinin düğününe katılmayan Burak Özçivit eleştiriler üzerine fena patladı: Bizi rahat bırakın

Kardeşinin düğününe katılmamıştı: Eleştirilince fena patladı

Archie Brown, ''Beşiktaş taraftarına sesleniyorum'' deyip siyah-beyazlılara meydan okudu

''Beşiktaş taraftarına sesleniyorum'' deyip öyle böyle meydan okumadı
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır

YENİ Parti ilçe başkanının bu gafı uzun yıllar unutulmaz
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

Spor salonunda yangın faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı

Yine kaybetmedi, namağlup gidiyor!
İzmir’de hâkime WhatsApp’tan şantaj ve tehdide 1 tutuklama

Tehdide bak tehdide: Recep ceza almazsa hedef sen olursun