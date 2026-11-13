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Bursa'da hızı saatte 68 kilometreye ulaşan lodos yayaları zorluyor

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Bursa'da hızı saatte 68 kilometreye ulaşan lodos yayaları zorluyor
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Bursa genelinde etkili olan ve hızı saatte 68 kilometreye ulaşan lodos, yayaların yürümesini zorlaştırdı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyardı; yarın lodosun yerini sağanağa bırakması bekleniyor.

Bursa'da lodos, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren, hızı saatte 68 kilometreye ulaşan lodos sebebiyle yayalar yürümekte zorlandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, rüzgar nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Yarın lodosun yerini sağanağa bırakmasının beklendiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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