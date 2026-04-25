Bursa'da hırsızlık şüphelilerine operasyon; 2 tutuklama

BURSA'nın Gemlik ilçesinde açıktan hırsızlık yapan ve daha önce suç kayıtları bulunan Ali D. (27) ile Kamuran B. (31) tutuklandı. İlçede evden hırsızlık yapmaya teşebbüs eden Nehir K. (37), 9 aylık hamile olduğu belirtilen Yonca S. (32) ile akrabası Asya S. (29) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gemlik'te meydana gelen açıktan hırsızlık ile ilgili başlattığı çalışmada, olaya karıştıkları belirlenen Ali D. ile Kamuran B. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında Ali D.'nin 12, Kamuran B.'nin ise 7 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından 'hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

DİĞER OLAYIN 3 ŞÜPHELİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, evden hırsızlığa teşebbüs ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik yürütülen çalışmada ise Nehir K., Yonca S. ve Asya S.'yi yakaladı. Şüphelilerden Nehir K.'nin 113, Yonca S.'nin 80, Asya S.'nin ise 67 suç kaydı olduğunu tespit etti. Ayrıca Asya S.'nin 5 yıl 6 ay, Yonca S.'nin ise 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. 9 aylık hamile olduğu belirtilen Yonca S. ile diğer şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı