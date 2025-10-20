Haberler

Bursa'da Hırsızlık: Güvenlik Kamerasında Yakalandılar

Güncelleme:
İnegöl'de bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Dükkanın önünde iki kadın dikkat çekerken, bir çocuk kasadan para çaldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde bir iş yerinin sahibi, kasada para olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, dükkanın önüne gelen 2 kadının iş yeri sahibini oyaladığını, içeriye giren bir çocuğun tezgahın arkasına geçerek kasadan paraları aldığını tespit etti.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerinde, çocuğun kasadan parayı aldığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
