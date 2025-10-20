Bursa'da Hırsızlık: Güvenlik Kamerasında Yakalandılar
İnegöl'de bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Dükkanın önünde iki kadın dikkat çekerken, bir çocuk kasadan para çaldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde bir iş yerinin sahibi, kasada para olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, dükkanın önüne gelen 2 kadının iş yeri sahibini oyaladığını, içeriye giren bir çocuğun tezgahın arkasına geçerek kasadan paraları aldığını tespit etti.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerinde, çocuğun kasadan parayı aldığı anlar yer alıyor.
