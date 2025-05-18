Bursa'da Hayvanseverlerden Osmangazi Belediyesine Tepki

Bursa'da Hayvanseverlerden Osmangazi Belediyesine Tepki
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Bursa'da hayvanseverler, köpeklerin öldürüldüğü iddialarıyla gündeme gelen Osmangazi Belediyesine ait barınak önünde protesto düzenledi. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı, barınakla ilgili ciddi iddialarda bulundu.

Bursa'da hayvanseverler, köpeklerin öldürüldüğü iddialarıyla gündeme gelen Osmangazi Belediyesine ait barınak önünde açıklama yaptı.

Köpeklerin öldürüldüğü iddiasına yönelik sosyal medyada yayınlanan görüntülerin çekildiği Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi önünde bir araya gelen hayvanseverler konuşan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, kendisine 1 ay önce belediye arabasıyla çöplüğe hayvan cesedi boşaltıldığı görüntülerinin gönderildiğini söyledi.

Özkan, "Herkesin, bütün vicdanlı insanların yüreğini kanatan bir katliam görüntülerine burada şahit olduk." dedi.

Konfederasyon yetkililerinin, burada toplanan hayvanseverlerin fikir ve önerilerini yazacağını belirten Özkan, "Kim ne öneriyorsa, bu barınakta olması gerekenleri yazacağız, dinleyeceğiz. Sonra da bu öneriler önce bir açığa çıkacak. Önerilerden sonra da bu önerileri başkana (Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın) sunacağım." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından hayvanseverler barınak yetkilileriyle görüştü.

Osmangazi Belediyesi, barınaktaki köpeklerin öldürüldüğü iddiasına yönelik sosyal medyada yayınlanan görüntülere ilişkin açıklama yapmıştı. Açıklamada, prosedürlere ve talimatnamelere uygun hareket etmeyen personelin görevine son verildiği, adli sürecin ise devam ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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