Üye Girişi
Haberler

Hareket eden kamyonunu peşinden koşup kazaya ramak kala durdurdu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sürücü, el frenini çekmeden bıraktığı hareket eden kamyonunu peşinden koşarak son anda durdurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da, bir sürücünün hareket eden kamyonunun peşinden koşup binerek el frenini çekip park halindeki otomobile ramak kala durdurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Ekim'de, Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonunu 12'nci Çınar Sokak'ta çalışır halde bırakan sürücü, el frenini çekmeden araçtan indi. Bir süre sonra hareket eden kamyonu fark eden çevredekiler kamyonu durdurmaya çalışıştı.

Hareket eden kamyonun peşinden koşarak kazayı son anda engelledi

ÇARPMADAN SON ANDA DURDURDU

Sürücü koşup aracına binerek el frenini çekip park halindeki otomobile çarpmadan son anda durdurdu. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hareket eden kamyonunu peşinden koşup kazaya ramak kala durdurdu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmangazi Güvenlik 3-sayfa trafik Güncel Yaşam Bursa Olay

Etiler'de bir lisede öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti

İstanbul'da sıcak saatler! Öğretmen okul müdürüne silah çekti, ekipler olay yerinde

 Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' kararı

Mahkemeye zorla getirilecek

 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in hastane raporları ortaya çıktı

Surları kana bulayan caninin hastane raporu ortaya çıktı
3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu

3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Ekim Çubuk, Çankaya, Şereflikoçhisar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Fırtınanın İçinde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fırtınanın İçinde filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 16-17 Ekim Seyhan, Çukurova, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Açık Radyo neden kapatıldı? Açık Radyo neden kapatılıyor? Bursaspor kombineleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? Kombineler kaç TL? KOSKİ Konya su kesintisi! 16-17 Ekim Selçuklu, Meram, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Muhammet Ali Metoğlu kimdir, hangi maçları yönetti? Hakem Muhammet Ali Metoğlu hangi takımlı? Kılıçdaroğlu zorla getirme kararı nedeni nedir? Yarın hangi illerde okullar tatil 17 Ekim Perşembe? 08 nerenin plakası? 08 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.