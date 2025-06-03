Bursa'da Gölet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Gölet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Mustafakemalpaşa ilçesinde bir gölette alabora olan kayıkta bulunan 4 kişiden biri suda kayboldu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan şahsın cesedi bulundu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki gölette alabora olan kayıkta bulunan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

Yalıntaş Mahallesi'ndeki gölette gezintiye çıkan Serkan C, Vedat K, Ali Osman E. ve Abdülkerim Şahin'in bulunduğu motorlu kayık, iddiaya göre alabora oldu.

Kayığa tutunan 3 kişi yüzerek kıyıya çıkarken, Şahin suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Serkan C, Vedat K. ve Ali Osman E, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Deniz polisi dalgıçların çalışması sonucu, Şahin'in cesedi sudan çıkarıldı.

Ceset, otopsi için Mustafakemalpaşa İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / H. Çetin Güler - Güncel
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