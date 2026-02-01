Haberler

Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi; bazı alt geçitler suyla doldu

Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi; bazı alt geçitler suyla doldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, yollarda su birikintilerine ve trafik aksaklıklarına yol açtı. Alt geçitler kapatıldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

BURSA'da gök gürültülü sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle alt geçitler ulaşıma kapatılırken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Tedbir amacıyla bazı alt geçitler trafiğe kapatılırken, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Yayalar da yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri ile itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik

Avrupa ülkesinin lideri iran'a saldırı için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı

AK Parti ve CHP'ye kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Amedspor, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı

7 golle şov yaptılar! Süper Lig'e göz kırpıyorlar
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
5 yıllık kin kanla bitti! Kayınpederi ile kayınbiraderine sokak ortasında kurşun yağdırdı

5 yıllık kin kanla bitti! Sokak ortasında damat dehşeti
AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı

AK Parti ve CHP'ye kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

Ömrünün en unutulmaz hediyesini Tarkan'dan aldı
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu