Sabaha karşı kanlı pusu! Gece kulübü işletmecisi 6 kurşunla ağır yaralandı

Bursa'da dün gece sabaha karşı gece kulübü işleten Arif Akcan, yolda yürüdüğü sırada bir araçtan açılan ateş sonucu yaralandı. 6 kurşunun isabet ettiği Akcan'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken hastanedeki tedavisi sürüyor.

Bursa'da gece kulübü işletmecisi Arif Akcan (49) yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralanan Akcan tedavi altına alınırken, polis şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇTILAR

Saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi'nde İnegöl ilçesinde gece kulübü işletmecisi olduğu öğrenilen Arif Akcan'a, Dikçeşme Sokak'tan yürüyerek Altıparmak Caddesi'ne çıktığı sırada yanına yaklaşan bir araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

6 KURŞUN İSABET ETTİ

Şüpheliler plakası henüz belirlenemeyen otomobil ile olay yerinden kaçarken, vücudunun çeşitli bölgelerine 6 kurşun isabet eden Arif Akcan (49) kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akcan, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU CİDDİ

Tedaviye alınan Akcan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan tespit eden polis ekipleri şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.