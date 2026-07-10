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Freni Boşalan Kamyonun Çarptığı Kazada Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

Freni Boşalan Kamyonun Çarptığı Kazada Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Kestel ilçesinde freni boşalan kamyonun, başka bir kamyon ve 3 otomobile çarptığı kazada ağır yaralanan Alpay Kurt, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada 5 kişi yaralanmıştı.

BURSA'nın Kestel ilçesinde freni boşalan kamyonun, başka bir kamyon ile 3 otomobile çarptığı kazada yaralanan otomobil sürücülerinden Alpay Kurt, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 6 Temmuz'da saat 09.00 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu Bursa yönünde meydana geldi. Ramazan Ö. idaresindeki sac profil yüklü 03 VK 500 plakalı kamyon yokuş aşağı inerken iddiaya göre freni boşaldı. Ramazan Ö'nün kontrolünü kaybettiği kamyon, Salih K.'nin kullandığı 16 BEZ 121 otomobil ve Muharrem S. yönetimindeki 43 ADP 898 plakalı otomobil ile Murat S. idaresindeki 34 BMZ 630 plakalı kamyona çarpıp ardından Alpay Kurt'un kullandığı 16 F 8926 plakalı otomobili de altına alarak sürükledi. Kupası kopan kamyon, refüje çarparak durdu. Diğer kamyon da bariyerlere çarptı. Kazada, kamyon şoförleri Ramazan Ö. ve Murat S. ile otomobil sürücüleri Alpay Kurt ve Salih K. ile yanındaki Hamide K. yaralandı.

2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar Ramazan Ö. ile Alpay Kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 5 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan otomobil sürücüsü Alpay Kurt, tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, dün 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

TRABZON'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Alpay Kurt'un cenazesi, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'ndeki evinin önünde alınan helalliğin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi. Kurt'un cenazesi bugün Tonya ilçesindeki Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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