Ormanda gezen kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi

Ormanda gezen kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi
Bursa'da doğa koruma çalışmaları kapsamında kurulan fotokapanlarda, 7 kişilik bir kurt sürüsü görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

BURSA'da yaban hayatı görüntülemek için kurulan fotokapanlara, kurt sürüsü yansıdı. 7 kurt, ağaçların arasında gezinirken görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere kurulan fotokapanlara bu kez kurtlar yansıdı. 7 kurt, ormanda dolaşırken görüntülendi. Kurtlardan birinin önde ilerlediği, 6 kurdun da kısa süre sonra toplanıp arkasından geldiği görüntüler DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Kurtlar konseyi toplandığına göre konu mühim olmalı" mesajıyla paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
