Bursa'da fırtınanın neden olduğu hasar, gündüz görüntülendi

Bursa'da etkili olan fırtına, saatte 105,5 kilometre hıza ulaşarak binaların çatısını uçurdu, araçlara zarar verdi. Fırtınanın öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

BURSA'da saatteki hızı 105,5 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bir evin bahçe duvarının yıkılmasıyla 10 araç hasar görürken, fırtınanın verdiği hasar gündüz görüntülendi.

Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı kent merkezinde 75, ilçelerde ise 105,5 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, park halindeki araçlar savruldu. Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi 1'inci Asil Sokak'ta bulunan boş bir alandaki bahçe duvarı ise fırtınanın şiddetiyle park halindeki araçların üzerine devrildi, 7 otomobil, 2 kamyonet ve bir otobüste hasar meydana geldi.

ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ YİTİRECEK

Bu sabah saatteki hızı 40 kilometre olarak ölçülen fırtınanın öğleden sonra ise etkisini tamamen yitirmesi bekleniyor. Kentte akşam saatlerinde ise poyrazın etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının en yüksek 12, en düşük ise 10 derece olarak ölçüldüğü kentte gece yağmurun yağacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yarın karla karışık devam edecek yağmur, salı günü ise yerini kar yağışına bırakacak.

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 58 SANTİMETRE

Kar kalınlığının 58 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da da kar yağışı hafta boyunca etkili olacak. Zirvede en yükse hava sıcaklığı 0 derece olarak ölçülürken, en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında 3 derece olarak kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
