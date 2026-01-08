Haberler

Bursa'da Fırtına ve Kuvvetli Yağış; Çatılar Uçtu, Deniz Taştı

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış, tarihi bir kilisenin duvarının çökmesine, seraların yıkılmasına ve bir kamyonun sürüklenmesine neden oldu. Can kaybı yaşanmazken, ürünlerde ve araçta maddi hasar meydana geldi.

1) BURSA'DA FIRTINA VE KUVVETLİ YAĞIŞ; ÇATILAR UÇTU, DENİZ TAŞTI (4)

KİLİSENİN DUVARI YIKILDI

Bursa'nın Mudanya ilçesi Aydınpınar Mahallesi'nde bulunan, 19'uncu yüzyıla tarihlenen Hagios Apostoloi Kilisesi'nin duvarı, lodos nedeniyle çöktü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bir araç zarar gördü.

SERALAR YIKILDI

Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi'ndeki seralar da lodos nedeniyle yıkıldı. Marul, yeşil soğan, pazı ve lahana gibi ürünlerde zarar oluştu. Diğer yandan kentte rüzgarın hızının saatte zaman zaman 81,5 kilometreye kadar çıktığı kaydedildi.

KAMYON FIRTINANIN ETKİSİYLE SÜRÜKLENDİ

Bursa'da bir kamyon fırtınanın etkisiyle sürüklendi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

