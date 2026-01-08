Haberler

Bursa'da Fırtına Nedeniyle Duvar Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Bursa'nın Kestel ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle devrilen duvarın altında kalan Abdurrahman Neddef (23) hayatını kaybetti. Olayın ardından polis inceleme başlattı.

Olay saat 17.00 sıralarında Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Vanimehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Saatteki hızı saatte zaman zaman 81,5 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına nedeniyle metruk bir binanın bahçe duvarı devrildi. Bu sırada duvarın yanında olan Abdurrahman Neddef, moloz yığınları altında kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Neddef'i molozların arasından çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Abdurrahman Neddef'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
