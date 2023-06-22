Bursa'da fabrika yangını! Gökyüzü siyah dumanla kaplandı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrika henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Yangından görüntüler:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Göktuğ Erdem - Güncel