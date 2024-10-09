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Bursa'da Eve Yapılan Baskında 4 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Bursa'da Eve Yapılan Baskında 4 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Karacabey ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sırasında bir evde 4 ruhsatsız tabanca ve 273 adet fişek bulundu. Gözaltına alınan N.K. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir eve yapılan baskında, 4 tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik çalışmalar kapsamında Hamidiye Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

N.K'nin (42) evinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca ve 273 adet fişek bulunarak muhafazaya alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen N.K. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel

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