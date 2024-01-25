Evde rahatsızlanan çocuk hayatını kaybetti! Ailesi gözaltına alındı
Bursa'da evde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti. Vücudunda darp izleri bulunan çocuğun anne ve babası gözaltına alındı.
Bursa'da evde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu Yasir A. (3), hayatını kaybetti. Vücudunda darp izlerine rastlanan çocuğun anne ve babası, gözaltına alındı.
Orhangazi ilçesi Tekke Mahallesi Tekke Cami Sokak'ta Suriye uyruklu Yüsra-Ahmet A. çifti evde 3 yaşındaki oğulları Yasir A.'nın fenalaştığını söyleyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla eve sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğun kalbinin durduğu belirledi.
ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA DARP İZLERİ BULUNDU
Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen Yasir A., ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Vücudunda darp izleri tespit edilen çocuğun cenazesi morguna kaldırılırken, Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Kağıt toplayarak geçimlerini sağladıkları öğrenilen anne ile baba gözaltına alındı, polis ekipleri evde inceleme yaptı.