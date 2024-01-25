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Evde rahatsızlanan çocuk hayatını kaybetti! Ailesi gözaltına alındı

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Bursa'da evde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti. Vücudunda darp izleri bulunan çocuğun anne ve babası gözaltına alındı.

Bursa'da evde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu Yasir A. (3), hayatını kaybetti. Vücudunda darp izlerine rastlanan çocuğun anne ve babası, gözaltına alındı.

Orhangazi ilçesi Tekke Mahallesi Tekke Cami Sokak'ta Suriye uyruklu Yüsra-Ahmet A. çifti evde 3 yaşındaki oğulları Yasir A.'nın fenalaştığını söyleyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla eve sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğun kalbinin durduğu belirledi.

ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA DARP İZLERİ BULUNDU

Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen Yasir A., ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Vücudunda darp izleri tespit edilen çocuğun cenazesi morguna kaldırılırken, Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Kağıt toplayarak geçimlerini sağladıkları öğrenilen anne ile baba gözaltına alındı, polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (3)

Murat Erzine:

Ne varsa bu mülyecilerde var arkadaş gönderin gitsin kurtulalım şunlardan sanki borcumuz varmış gibi tutuyoruz

43
6
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Export 86:

3 yaşındaki çocuk Allah aşkına neyin darbı hiç mi vicdan yok bu melek nenyapmış olabilir darbesi için bu çocuğu darb edenler ömür boyu bu vicdanla yaşayabilecek mi

37
2
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mardinli yiğit:

Anne ve babasını tıkın içeri , 20 sene yatsınlar.

3
1
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