Bursa'da Ev Yangınında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Ev Yangınında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Karacabey ilçesinde bir evde çıkan yangında 81 yaşındaki B.K., 88 yaşındaki M.A. ve 2 yaşındaki H.E.Ç. hayatını kaybetti. Yangın, 4 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede büyüdü.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde evde çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Saadet Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında B.K. (81), M.A. (88) ve H.E.Ç (2) hayatını kaybetti.

Savcılık incelemesinin ardından cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel
