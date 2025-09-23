Bursa'da Ev Yangınında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde evde çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Saadet Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında B.K. (81), M.A. (88) ve H.E.Ç (2) hayatını kaybetti.

Savcılık incelemesinin ardından cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.