Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 6 sanığa verilen beraat kararı istinafa taşındı

Bursa'da görülen silahla yaralama davasının duruşmasında iki sanığın öldürüldüğü, iki jandarma personelinden birinin şehit olduğu, diğerinin yaralandığı saldırıyla ilgili 7 sanığın yargılandığı davada 6 kişi için verilen beraat kararı istinafa taşındı.

Müştekilerden Elif Akça ve Gül Akça'nın avukatı Tuncay İlçim, yerel mahkemenin, 6 sanığa beraat vermesi, tutuklu sanık Kemal Ergün hakkında ise haksız tahrik hükümleri uyguladığı gerekçesiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.

Müştekiler vekili, dosyanın sübutuna doğrudan etki edecek diğer delillerin dahi toplanmadığı, sanık Kemal Ergün'ün öldürme saikinin intikam almak olduğundan, hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmasının hukuka aykırı olduğu, ayrıca diğer sanıkların suça iştirak ettiği hususunda, yerel mahkemenin gerekçesinde ileri sürdüğünün aksine soyut değil, dosya kapsamında somut deliller bulunduğu gerekçesiyle kararı istinafa taşıdı.

İlçim, AA muhabirine, istinaf başvurusunu yaptıklarını belirterek, diğer sanıkların duyarlı kapıdan öncü-artçı şekilde geçtikten sonra bekleme yaparak polis memurunu manipüle ettiklerini söyledi.

Sanık Kemal Ergün'ün çıkış kapısından girmeyi planladığını önceden biliyormuş gibi çıkış kapısını gözetlediğini anlatan İlçim, el işareti yaparak sandalyeyi dış kapıdan aldıklarını, sanıklardan Murat K'nin kendini "emekli subay" olarak tanıttığını, sanık Ergün'ün de ateş etmeden bir süre önce sanıklara dönüp oğlunu işaret ederek, "size emanet" dediğini belirtti.

Olay ve dava süreci

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 22 Eylül 2023'te bazı müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmıştı.

Mertcan ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın duruşması için taraflar, 13 Aralık 2024'te adliyeye gelmişti.

Duruşma salonunda sanık avukatının beyanları alınırken, kavgada yaralanan, bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren ve eğlence yerinde garson olarak çalışan Tolga Ergün'ün de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açılmıştı.

Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün tarafından oğlunun tekerlekli sandalyesine gizlenerek adliyeye sokulan silahla gerçekleştirilen saldırıda, sanıklar Mertcan ve Köksal Akça yaşamını yitirmişti.

Aynı saldırıda ağır yaralanan iki jandarma personelinden Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) kaldırıldığı hastanede 14 Aralık'ta şehit olmuştu.

Gözaltına alınan Kemal Ergün hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", oğlu Tolga Ergün ile 5 kişi hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçlarından tutuklama kararı verilmişti.

Diğer zanlılardan E.D. ve avukat Ş.F, "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak", polis memurları H.K. ve N.A. ise "görevi kötüye kullanma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu 4 kişinin dosyasının ayrı görülmesine karar verilmişti.

Yargılama sonucu tutuklu sanık Kemal Ergün, şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'a karşı eylemi nedeniyle "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanık, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut'a yönelik eylemi nedeniyle "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl, Mertcan Akça ve Köksal Akça'ya yönelik eylemi nedeniyle ise "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez 23 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Heyet, diğer sanıklar Tolga Ergün, Muhammet Ö, Kadir Can U, Murat K, Ümit Veysel D. ve Mehmet Ç'nin ise beraatine hükmetmişti.