Bursa'da iki grup arasında çıkan duba ve tabureli kavga kamerada

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan duba ve tabureli kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, yumruk ve tekmelerin yanı sıra çevredeki tabure ve dubalarla birbirlerine saldırdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı