İnegöl'de dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dolandırıcılık iddiaları kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dolandırıcılık iddiaları kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçede dolandırıcılık iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tamer Ö., Serhat S. ve Seren K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tamer Ö. ile Serhat S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden Seren K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA