Haberler

Doğalgaz borusunda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmangazi Mahallesi'nde bir binanın doğalgaz borusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

BURSA'da, doğalgaz borusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Çırpan Mahallesi Güçlü Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın doğalgaz borusunda çıktı. Doğalgaz borusunda çıkan alevlerin görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

CHP'li Belediye Başkanı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRabia Yıldırım:

tüm bu işlerde kadın mühendisler nerede acaba? erkek itfaiyeciler kurtarmış evet ama modern zamanda bu çalışmalara kadınlar da katılsa belki daha dikkatli olunurdu. kız çocuklarımız bile bunları yapabilecek kapasitede ama hep erkeklere bırakıyoruz. umarım hiçbir şey olmuş değildir o binadaki hanımların

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜmit Yalçın:

her gün bir olay, bir yangın, bir kaza. hiç rahat uyuyamıyorum artık bu memlekette. doğalgaz şirketleri bakım yapıyormuş yapıyormuş ama boruların hali ortada işte. kimin cebine milyonlar gidiyor da tesisatlara para kalmıyor merak ediyorum ya. sağlıkçılar da fena halde yorulmuş tabi, yinede hızlı müdahale ettiler en azından

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEzgi Gizem Kaygısız:

ya allah şükür kimse yaralanmamış be. ama böyle olaylar işletme maliyetleri artırıyo, emlak değerleri düşüyo sonra. apartman sakinleri zaten kira artışından şikayet ediyo, bu gibi hadiseler de fiyatları iyice uçuruyo. iyi yönetim ve bakım olsa böyle şeyler olmaz diye düşünüyorum açıkçası

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan yeni sezonda çalıştıracağı takımı resmen açıkladı

İşte yeni sezonda çalıştıracağı takım

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Galatasaray, Avrupa'da sadece Bayern Münih'e geçildi

Tek rakipleri Bayern Münih!
Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşanacak

Milyonların beklediği organizasyonda daha önce görülmemiş bir ilk
Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında 18 yıllık özlemi dindirmek istiyor

Trabzonspor'u yenerlerse 18 yıl sonra bir ilk olacak

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu
Anderson Talisca sezonu kapadı

Kimse böyle bitmesini beklemiyordu