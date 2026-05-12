Doğalgaz borusunda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da doğalgaz borusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, can kaybı veya yaralanma olmaksızın söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'da, doğalgaz borusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Çırpan Mahallesi Güçlü Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın doğalgaz borusunda çıktı. Doğalgaz borusunda çıkan alevlerin görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
