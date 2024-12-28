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Bursa'da Diş Hekimini Bıçakla Yaralayan Kadın Gözaltına Alındı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, diş hekimi ile hasta arasında yaşanan tartışma sonucunda, hasta olan kadın diş hekimini bıçakla yaraladı. Olayın ardından kadın gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde diş hekimini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Arabayatağı Mahallesi Özen Sokak'taki özel bir klinikte, yabancı uyruklu H.H.Y.Y. (25) isimli kadın hasta ile diş hekimi H.N.Ö. arasında iddiaya göre yüksek sesle konuşup hareket etmesi nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışma sırasında kadın, çantasında taşıdığı bıçakla H.N.Ö'yü sağ omzundan bıçakladı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hafif yaralanan diş hekiminin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Şüpheli kadın, polis ekiplerince aynı mahallede yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da Diş Hekimini Bıçakla Yaralayan Kadın Gözaltına Alındı
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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