Bursa'da 5'inci kattan düşen işçi 23 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
Bursa'nın Gemlik ilçesinde dış cephe kaplaması yaparken 5'inci kattan düşen işçi, 23 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, dış cephe kaplaması yaptığı sırada 5'inci kattan düşerek ağır yaralanan işçi, 23 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 5 Aralık'ta Osmaniye Mahallesi 1'inci Güler Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Dış cephe kaplama işi yapan Özgür Demir (26), çalıştığı sırada dengesini kaybederek 5'inci kattan düştü. Ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Özgür Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen 23 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
