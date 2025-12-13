Bursa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde traktör devrilmesi sonucu, sürücü Levent Dalkılıç yaşamını yitirdi. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Gemlik Belediyesinde görevli Levent Dalkılıç idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktör, Kurşunlu mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, sürücü Dalkılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Dalkılıç'ın cesedi, incelemelerin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Kazım Bulut - Güncel