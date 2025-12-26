Haberler

Bursa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün devirdiği otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Can S. (18) yönetimindeki 16 AZ 385 plakalı otomobil, İnegöl–Yenişehir yolunda sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle önce refüje çarptı, ardından karşı şeride geçip aydınlatma direğine çaptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü Mustafa Can S. ile araçta bulunan Gökhan S. (17) ve İsmail Talha G. (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli
