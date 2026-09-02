Haberler

Bursa'da Motosiklet Kazası: Kurye Yaralandı, O Anlar Kamerada

Bursa'da Motosiklet Kazası: Kurye Yaralandı, O Anlar Kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kurye motosikleti, dönüş manevrası yapan otomobile çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da, kontrolden çıkarak devrilen ve sürüklenen kurye motosikleti, dönmek için manevra yapan otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.05 sıralarında Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki kurye motosikleti, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yolda sürüklenen motosiklet, o sırada dönmek için manevra yapan otomobile çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kuryenin devrilen motosikletinden düşüp, sürüklenerek, dönmek için manevra yapan otomobile çarptığı anlar yer aldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni

Beklenen rapor geldi! İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni
Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek

Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçim için mahkeme kararını verdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı, CEO istifa etti

Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı

Kırmızı ışıkta beklerken felaketi yaşadılar
Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz

İşgal altındaki Gazze'ye giden Netanyahu'dan skandal sözler
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı

Mourinho'dan Arda kararı! İlk kurban onu ilan etti
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!