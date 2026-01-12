Haberler

Bursa'da dere yatağında bir kişi ölü bulundu

Bursa'da dere yatağında bir kişi ölü bulundu
Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Gökdere Deresi yatağında hareketsiz yatan bir kişi, yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ölü olarak bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, dere yatağında ölü bulundu.

Selimzade Mahallesi'nden geçen Gökdere Deresi yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.

İtfaiye merdiveniyle dere yatağına giren ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen erkek cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

