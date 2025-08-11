Bursa'da Deprem Korkusu: Vatandaşlar Parklarda Geçirdi

Bursa'da Deprem Korkusu: Vatandaşlar Parklarda Geçirdi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa'da birçok vatandaş, evlerine girmeye korkarak geceyi parklarda geçirmek zorunda kaldı.

GECEYİ PARKLARDA GEÇİRDİLER

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Bursa'da evlerine girmeye korkan vatandaşlar, geceyi parklarda geçirdi. Bir vatandaş, parklarda kalanları 8'inci kattaki evinin penceresinden görüntüledi.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
