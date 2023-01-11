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Bursa'da denizde kadın cesedi bulundu

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Bursa'da denizde kadın cesedi bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.

Güzelyalı mevkisinde denizin yüzeyinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Mudanya Deniz Limanı Şubesine bağlı dalgıç polisler, hayatını kaybettiği belirlenen kadının cesedini kıyıya getirdi.

Suna Yıldız'a (68) ait olduğu belirlenen ceset, belediyeye ait araçla Mudanya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın aydınlatılması ve kadının ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Bursa Emniyet Müdürlüğü Güzelyalı Mudanya Bursa Güncel Haberler

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