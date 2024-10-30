Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Candan Erçetin Konseri

Bursa'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Candan Erçetin Konseri
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü, katılımcılara bayram coşkusu yaşattı. Yürüyüşün ardından sahne alan Candan Erçetin, unutulmaz bir konser verdi.

BURSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Cumhuriyet Yürüyüşü'nün ardından konser veren sanatçı Candan Erçetin, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü'ne çok sayıda Bursalı katıldı. Ellerinde Atatürk ve Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı'nda toplandı. Vatandaşların marşlarla ve şarkılarla yürüyüş yaptığı etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hazar Öztürk, Kayıhan Pala ve Orhan Sarıbal, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP ilçe Başkanları, belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları, STK temsilcileri ve toplumun tüm kesimleri katıldı.

Yürüyüşün ardından Candan Erçetin konseri ile etkinlik sona erdi. Candan Erçetin'in muhteşem sahne performansı, bayram coşkusu yaşayanlara keyifli anlar yaşattı. Bursalıların birçok parçasına eşlik ettiği Candan Erçetin'e, gecenin sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çiçek vererek teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Bayramı Candan Erçetin Kültür Sanat Etkinlikler Politika Magazin Güncel Yaşam Bursa

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Erdoğan'dan Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısıyla ilgili dikkat çeken çıkış

 Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan Özel memleketi Manisa'ya gitti

Beştepe'deki resepsiyona katılmayan Özel, bakın nereye gitti

 İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler

Avrupa ülkesinden İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk askeri anlaşmayı iptal ettiler
İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor

İsrail'in saldırılarına karşı düğmeye bastılar! Bütçe yüzde 200 artırılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halloween Doodle ile Kutlanıyor Halloween Doodle Ekranına Taşındı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (29 EKİM) BITCOIN YÜKSELDİ Mİ? Bitcoin'de son durum ne? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU! Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı 30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? 1 haftalık hamile olduğumuzu nasıl anlarız? Güney Kore Savaşı ne zaman oldu? Bir Gece Masalı oyuncuları kim? 30 Ekim hangi burç? 30 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? 29 ekim 2024 Serdal Adalı açıklaması ne? Serdal Adalı açıklamasında ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.