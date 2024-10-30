Bursa'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Candan Erçetin Konseri

BURSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Cumhuriyet Yürüyüşü'nün ardından konser veren sanatçı Candan Erçetin, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü'ne çok sayıda Bursalı katıldı. Ellerinde Atatürk ve Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı'nda toplandı. Vatandaşların marşlarla ve şarkılarla yürüyüş yaptığı etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hazar Öztürk, Kayıhan Pala ve Orhan Sarıbal, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP ilçe Başkanları, belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları, STK temsilcileri ve toplumun tüm kesimleri katıldı.

Yürüyüşün ardından Candan Erçetin konseri ile etkinlik sona erdi. Candan Erçetin'in muhteşem sahne performansı, bayram coşkusu yaşayanlara keyifli anlar yaşattı. Bursalıların birçok parçasına eşlik ettiği Candan Erçetin'e, gecenin sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çiçek vererek teşekkür etti.