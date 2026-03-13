Bursa'da çöp kamyonetinin altında kalan çocuk öldü

Mudanya ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonetinin altında kalan 5 yaşındaki Süleyman A, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kamyonet şoförü gözaltına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonetinin altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Mudanya sahil yolunda belediye ekiplerinin çöpleri topladığı sırada 5 yaşındaki Süleyman A, kamyonetin altına girdi. Kamyonet hareket edince çocuk tekerlerin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet şoförü Taner B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey
