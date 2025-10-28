Bursa'da Çöp Atan Vatandaşın Duyarlılığı

BURSA'da cebinden çıkardığı kağıt parçalarını yere atan vatandaş, arkasından gelen bir kişinin tepki göstermesi üzerine geri dönüp attığı çöpleri topladı. O anlar, DHA muhabirinin kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi'nde otobüsten inerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na doğru yürüyen kişi, montunun cebinden çıkardığı kağıt parçalarını yere attı. Arkasından yürüyen bir vatandaş ise "Çöplerini yere atmasana, ayıp değil mi?" diyerek tepki gösterdi. Uyarının ardından geri dönen bu kişi, yere attığı kağıt parçalarını toplayıp, yeniden cebine koydu. O anlar, DHA muhabirinin kamerasına yansıdı.