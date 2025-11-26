Bursa'da Çocukların Türk Bayrağına Duyarlılığı

BURSA'da 3 çocuk direkte asılı Türk bayrağının katlandığını görünce içlerinden biri direğe tırmanarak elindeki dal ile bayrağı düzeltti.

Sokakta oyun oynayan 3 çocuk, direkte asılı olan Türk bayrağının rüzgarın etkisiyle katlandığını görünce harekete geçti. Çocuklardan biri direğe tırmanırken, diğer ikisi düşmemesi için onu tuttu. Çocuklar dal ile düzelttikleri bayrağın yeniden dalgalanmasını sağladı. Bir başka çocuk tarafından da o anlar, cep telefonuyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda beğeni aldı.