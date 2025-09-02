Haberler

Bursa'da Çocuklar Arasındaki Kavga Ailelere de Sıçradı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokakta oynayan çocuklar arasındaki tartışma, ailelerin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Olay, polis müdahalesiyle sonlandı ve görüntüler cep telefonuna yansıdı.

Olay, dün gece, Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan 2 çocuk tartışmasına aileleri de dahil oldu. Tartışma büyüyüp, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler tarafları ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

