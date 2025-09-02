Bursa'da Çocuklar Arasındaki Kavga Ailelere de Sıçradı

BURSA'da sokakta oyun oynayan çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Polis kavgayı ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece, Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan 2 çocuk tartışmasına aileleri de dahil oldu. Tartışma büyüyüp, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler tarafları ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Haber: Yiğithan HÜYÜK -Kamera: BURSA,