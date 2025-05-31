Bursa'da Çiftlik Evinde Öldürülen Genç Toprağa Verildi

Bursa'da Çiftlik Evinde Öldürülen Genç Toprağa Verildi
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çiftlik evinde babası tarafından öldürülen 25 yaşındaki Mustafa Karaman'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi. Cenaze sırasında, anne Nuray Karaman'ın duygusal anlar yaşadığı gözlemlendi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çiftlik evinde öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi.

Kırsal Üreğil Mahallesi'ndeki çiftlik evinde, dün babası Ali Karaman tarafından kanlar içinde hareketsiz halde bulunan Mustafa Karaman'ın (25) cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Karaman için Muhammedül Emin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Karaman'ın naaşı, Yeni Mezarlık'a defnedildi.

Bu sırada Karaman'ın annesi Nuray Karaman'ın güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlenmiş, olayla ilgili şüpheliler M.G. ve N.P. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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