Bursa'da Çiftlik Evinde Cinayet Şoku

Bursa'da Çiftlik Evinde Cinayet Şoku
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Orhangazi ilçesinde, Mustafa Karaman isimli bir kişi çiftlik evinde baltayla öldürülmüş olarak bulundu. Aile, uzun süre haber alamadığı oğlunu kanlar içinde buldu. Jandarma, cinayetin şüphelisini bulmak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi çiftlik evinde öldürülmüş halde bulundu.

Mustafa Karaman'dan bir süredir haber alamayan babası, kırsal Üreğil Mahallesi'ndeki çiftlik evinde oğlunu kanlar içinde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi.

Karaman'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayın şüphelisini bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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