Bal-Göç Genel Başkanı Balkan: Sorunlarımızın çözümü için varlığımızı sandıkta hissettirmeliyiz

Bursa'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan genel seçimleri için sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Bal-Göç Genel Başkanı Emin Balkan, oy verme işlemlerinin sorunsuz ilerlediğini ve seçmenlerin haklarına sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı.

BURSA'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'da düzenlenen genel seçimler için sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Kentte kurulan 6 sandıkta oy verme işlemi sürerken, Bal-Göç Genel Başkanı Emin Balkan, "Sorunlarımızın çözümü için varlığımızı sandıkta hissettirmeliyiz" dedi.

Bulgaristan'da son 5 yıl içinde yapılan 8'inci seçim için oy verme işlemi sabah saat 07.00'da başladı. 73 bin seçmenin bulunduğu Bursa'da yaşayan çifte vatandaşlar, kentte kurulan 6 sandıkta oy verirken, seçimlerin sorunsuz ilerlediğini belirten Bal-Göç Genel Başkanı Emin Balkan, "Türkiye'deki ve Bulgaristan'daki soydaşlarımıza mesajımız şu olacak. Bu sene Türkiye'deki seçmenlerin seçmen haklarını gasbeden bir karar vardı. Geçen sene 166 sandık varken, bu sene Türkiye'de 10 ilde 27 sandık bulunuyor. Türkiye'deki ve Bulgaristan'daki vatandaşlarımızın kendine ait sıkıntıları var. Bu sıkıntıların çözümü için sandığa sahip çıkmamız lazım. Sandığa gideceğiz, varlıklarını hissettireceğiz ve varlıklarımızı hissettirdikten sonra da bu sorunlarımızı gündeme getireceğiz. Konsoloslukla görüştük. 20.00'da sandık başında kalan vatandaş varsa 21.00'a kadar oy kullandıracaklar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
