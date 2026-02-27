Haberler

Bursa'da bir kişinin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmangazi ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, sokakta yürüyen Y.T.'nin cep telefonunun kar maskeli ve tornavidalı bir kişi tarafından çalınmasıyla gerçekleşti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Osmangazi ilçesinde sokakta yürüyen Y.T'nin, cep telefonu kar maskeli ve tornavidalı bir kişi tarafından gasbedildi.

Y.T'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin E.Y. (37) olduğunu ve saklandığı adresi tespit etti.

Operasyon için harekete geçen ekipler, E.Y'yi yakaladı. Yapılan aramalarda gasbedilen cep telefonu ve suçta kullandığı tornavida da ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen E.Y, buradaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cep telefonunun gasbedildiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı

İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü

Savaş büyüyor! Kritik isim bu araçta öldü, askerler zaferini kutladı