Haberler

Bursa'da çay ocağında yangın

Bursa'da çay ocağında yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir çay ocağında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yeri sahibi kurtulurken, bir yaşlı kadın panik nedeniyle sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde çay ocağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Selimiye Mahallesi Döşemeciler Sokak'ta 5 katlı apartmanın zemin katındaki çay ocağında saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangın sırasında çay ocağında uyuyan iş yeri sahibi hızla dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Aynı apartmanın 1'inci katında ikamet eden ve yangın nedeniyle panik yaşayan yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi. Yangın sonrası iş yeri kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi

Ordu operasyon düzenledi, YPG kısa sürede pes etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş

Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.

Buz tutan göletten tek tek cansız bedenleri çıkarıldı
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı

Süper Lig ekibine kayyum atandı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi

Savcılığın talebini duyan ünlü isim baygınlık geçirdi