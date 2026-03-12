Haberler

Bursa'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Osmangazi ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Küçükbalıklı Mahallesi Kibar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Yangını fark eden ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

