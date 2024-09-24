Bursa'da Bomba İhbarında Huzur Bozulmadı

BURSA'da yol ortasından geçen dere üstündeki köprüye bırakılan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Gemlik ilçesi Dereboyu'ndaki köprüye bırakılan çantayı görenlerin ihbarıyla olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Araç trafiğine kapatılan yolda yaya geçişine de izin verilmezken, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.