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Bursa'da Bomba İhbarı: Çanta Fünye ile Patlatıldı

Bursa'da Bomba İhbarı: Çanta Fünye ile Patlatıldı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir köprüye bırakılan çanta alarm yarattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile patlatarak güvenliği sağladı. Çantanın boş çıktığı bildirildi.

BURSA'da yol ortasından geçen dere üstündeki köprüye bırakılan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Gemlik ilçesi Dereboyu'ndaki köprüye bırakılan çantayı görenlerin ihbarıyla olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Araç trafiğine kapatılan yolda yaya geçişine de izin verilmezken, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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